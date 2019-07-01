Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yle görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi, Temsilciler Meclisinde kabul etti.

Kaynak: AA