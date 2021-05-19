Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşının okunması Törenden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve...