Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi İstiklal Marşının okunması Törenden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
İstiklal Marşının okunması
Törenden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı