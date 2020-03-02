02.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennimiz bir an önce bu mücadeleyi zaferle neticelendirerek daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmektir. Bunun için sahadaki mücadelemiz yanında tüm diplomatik kanalları kullanıyoruz."

Kaynak: AA