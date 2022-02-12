CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMEL GIDADA YÜZDE 8 OLAN KDV'Yİ YÜZDE 1'E İNDİRİYORUZ

Buğra BENLİOĞLU/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz." dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"SÖZ VERDİĞİMİZ ADIMLARI BİRER BİRERE HAYATA GEÇİRİYORUZ"

"KDV ORANI YÜZDE 8'DEN 1'E İNDİRİLDİ"

"DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz. İnşallah bu yönteme çok gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek yeniden tek haneli enflasyon ile karşılaşacağız. Sanayi yönetiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayret ile 2021'deki başarılara ulaştık. Şimdi de enflasyon ile mücadele konusunda iş dünyasından aynı samimiyeti bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel