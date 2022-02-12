Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine kendisine ve eşine geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Erdoğan, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesi gereğince karar verildiğini söyledi.

Kendisinin de bu karara imza attığını vurgulayan Erdoğan, "Böylece bunu yürürlüğe sokuyoruz, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erdoğan iş dünyasının temsilcilerine seslenerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin enflasyon ile mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olacağına inandığım toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Küresel ekonomi, enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Elbette bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Bir de buna Gezi Olaylarından 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan fütursuz saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik."

"Kuru yeniden istikrara kavuşturduk"

Erdoğan, geçen yılın son aylarında yaşanan kur dalgalanmalarının piyasalarda yol açtığı paniğin ülke ekonomisinin gerçekleri ile ilgisinin olmadığını akıl ve vicdan sahibi herkesin kabul edeceğini kaydetti.

Açıkladıkları tedbir paketi ile bu dalgalanmanın önüne geçerek, kuru yeniden istikrara kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyon ile mücadele topyekün bir kararlılığı, inancı, fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birisinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir."

(Sürecek)