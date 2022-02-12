Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temel gıdada KDV yüzdesini 8'den 1'e indiriyoruz. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde indirim gerçekleşecek. Bu ürünlerde yapılan vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir adımdır. Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren düzenlemeyi yarın resmi gazetede yayımlıyoruz. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz" - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, Pirinç, Ekonomi, Haberler

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