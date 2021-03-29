Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtıBarış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesindeki Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciş ilçesine bağlı Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışına telekonferansla katıldı. İlçenin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Arıtma Tesisi'nin, 38 milyon 176 bin TL'ye mal olacağı belirtilirken, günlük 76 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip olan proje yaklaşık 232 bin kişiye hizmet verebilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve beraberindeki heyetin sahadan katıldığı açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla katıldı. Açılış kurdelesini kesen Vali Bilmez, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri Van şehrimizden saygıyla selamlıyoruz. Erciş İçme suyu Arıtma Tesisi ile Erciş İlçe merkezinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Yaşanan Van depreminin ardından zat-ı alinizin talimatları ile şehrimize her alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Depremden sonra da ilimizde talimatlarınızla tamamlanan içme suyu tesisleri ile 1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanabilecektir. Zat-ı alinizin liderliğinde, Akkoyunlulara Başkentlik etmiş Erciş İlçemize yapılan içme suyu Arıtma tesisi ile ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen 368 tesis ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | VAN Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:06:50. #1.14#
title