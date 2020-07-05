Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans ile Akıncı HES'in açılışı yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans ile Akıncı HES'in açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile katıldığı Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Nehri üzerinde kurulan 99 megavat kurulu güce sahip Akıncı HES'in resmi açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans ile Akıncı HES'in açılışı yaptı
05.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile katıldığı Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Nehri üzerinde kurulan 99 megavat kurulu güce sahip Akıncı HES'in resmi açılışı yapıldı.

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 Hidroelektrik Santral (HES) açılışlarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağladığı Aydem Enerji'nin Hidroelektrik Santrali Akıncı HES'in resmi açılışı yapıldı. Tokat'ın Niksar ilçesinden geçen Kelkit Nehri üzerindeki HES'in açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Dönmez, son iki yılda 26 farklı şehirde devreye giren 52 hidroelektrik santralinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti. 11,3 milyar liraya mal olan, 1.439 MW gücündeki hidroelektrik santralleri, üreten ve büyüyen Türkiye'ye hayat suyu olacak. 1,85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Bakan Dönmez, "Son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla, enerjide dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi ortaya koyduk. 2002'de 31 bin MW düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin MW'ın üzerine çıkardık. Enerjimizi ve gücümüzü üçe katladık. Her yıl ortalama yüzde 6'nın üzerinde bir kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. Bir başka deyişle OECD'nin en enerjik ülkesi, gücünü en fazla katlayan üyesiyiz. Bu büyük artışın en önemli bölümünü ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Güneşten rüzgara, jeotermalden hidroelektriğe kadar her alanda enerjimizi her geçen gün daha fazla yeniliyoruz. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26,3 iken, Haziran 2020 itibariyle yüzde 50,7 seviyesine ulaştık" dedi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİK"

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikasının ilan edildiği 2017'den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında Türkiye'nin Avrupa'da üçüncü sıraya yükseldiğini ifade ederek, "Yerli ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yoğun yatırımların karşılığını yeni rekorlarla alıyoruz. 2020'nin ilk yarısında elektriğimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Nisan ayında bu kaynakların payını yüzde 80'e yükselterek aylık bazda önemli bir rekor kırdık. 24 Mayıs'ta ise yüzde 90'lık yerli ve yenilenebilir oranıyla günlük bazda yeni bir başarıya daha imza attık. Güçlü siyasi iradeniz, milletimizin inancı ve desteğiyle 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı devreye alıyoruz. 2002'de 11 bin MW olan hidrolik kurulu gücümüz, Mayıs 2020 sonu itibarıyla 29 bin MW'ı aştı. Bir başka deyişle, ülkemizin bugünkü hidrolik kurulu gücü, 2002 yılındaki toplam kurulu gücümüze neredeyse eşdeğer. Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz. Bu rakamlar zat-ı alinizin dediği 'Su akar, Türk yapar' sözünün vücut bulmuş halidir. Cuma günü ilan ettiğimiz Mini YEKA yarışmalarımızı Ekim ayında gerçekleştireceğiz. 1000 MW gücündeki Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dahil olmasını sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki Ağustos ayında da zat-ı alilerinizin katılımıyla Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üreten fabrikasını devreye alacağız" diye konuştu.

AKINCI HES, 231 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bakan Dönmez, yerli ve milli enerji ile Türkiye'nin yoluna devam edeceğinin altını çizerek, "Kendi kaynaklarımızı, kendi teknolojimiz ve kendi insan kaynağımızla en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım vizyoner liderliğiniz, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığımız güç ve milletimizin inancı bizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize taşıyacak. Akıncı HES, 99 MW'lık toplam kurulu güce sahip. Yıllık üreteceği 448 milyon kWh elektrikle, 231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit salımını engelleyerek doğaya 436 bin ağacın saldığı temiz havaya eş değer bir katkıda bulunacak. Santralimizin inşasında büyük çoğunluğu bölgemizden olmak üzere 600 işçimiz istihdam edildi. Santrallerimiz bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının canlanmasına da önemli katkılar sundu. Sözlerime burada son verirken bu büyük projelerin hayata geçmesinde öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, AYDEM Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'ye, barajın ete kemiğe bürünmesini sağlayan mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Santrallerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemi ile yaptığı konuşmanın ardından Akıncı HES'in açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Akıncı HES, 99 megavat kurulu güç ile yerli ve yenilenebilir enerji üretimi anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

(Nurhan İçmez/İHA)

Kaynak: İHA

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