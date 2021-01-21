Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

"Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacağım. Türkiye'yi geleceğe hazır bir şekilde 2023'e ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan