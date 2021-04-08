Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz