Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye...
AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye'ye beklediğini ifade etti.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel