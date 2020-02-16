Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

16.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik." dedi.

Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Teknopark'ın hemen yanında kurulmasını isabetli bulduğunu ifade ederek, havalimanı bölgesinde kurulan fuar ve kongre merkezi ile millet bahçesinin de Teknopark'a önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

2. Dünya Savaşı'nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve kararlı şekilde ilerleyen ülkelerin, dünyada söz sahibi bir yere geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nitekim içinde bulunduğumuz Teknopark da rahmetli Turgut Özal'ın bir projesiydi. Bu bölge 1988 tarihinde, yani bundan tam 32 sene evvel Bakanlar Kurulu kararıyla İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Proje Alanı olarak belirlendi. İçinde havalimanı da olan uluslararası ölçekte projelerin yürütüldüğü bir teknoloji merkezi oluşturulmak amacıyla bu adım atıldı. Ancak bu arazi yıllarca boş kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001'de biterken, işin teknoloji parkı boyutu tamamıyla görmezden gelindi. Ne mutlu ki projenin teknopark ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu. Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."

Erdoğan, Türkiye'nin 207 üniversitesi, 1.234 Ar-Ge merkezi, 365 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesinden oluşan güçlü araştırma altyapısına sahip bir ülke haline geldiğini belirterek, "Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara, girişimcilere ve cevval gençlerimize ev sahipliği yapıyor. Akademik ve teknik bilginin ekonomik değere dönüştüğü bu sistemde üretilen her unsur, ülkemizin hedeflerine yaklaşmasına katkı sağlıyor. Sadece Teknopark İstanbul'da bugüne kadar yapılan işler dahi tek başına bu gerçeğin en en müşahhas ifadesidir." dedi.

Teknopark İstanbul'da 312 şirket ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ettiğini kaydederek, "Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı. ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Odak teknoloji alanlarında 10'dan fazla üniversite burada akademi-sanayi işbirliğinin başarılı uygulamalarını hayata geçiriyor. Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. Bunlar arasında BASF yenilik merkezi, Boeing'in ülkemizdeki inovasyon merkezi, küresel otomotiv sektörüne hizmet veren dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV Türkiye de yer alıyor." diye konuştu.

"Ar-Ge çalışmaları ticari değere dönüştükçe Türkiye'nin rekabet gücü artıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ar-Ge çalışmaları ticari değere dönüştükçe Türkiye'nin rekabet gücünün de artığını vurguladı.

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi'nin 4 ayrı kümelenmeyi desteklediğine değinen Erdoğan, savunma, havacılık ve uzay, sağlık endüstrisi, denizcilik ve siber güvenlik kümelenmelerinin dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, milli teknolojileri üretmek, yerli sanayiyi bir üst lige çıkarmak hedefleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Erdoğan, kritik şirketlerin yanı sıra yeni filizlenen girişimlerin de Teknopark İstanbul'un imkanlarından faydalandığını belirterek, "Halen 95'i aşkın girişimci, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarını burada yürütüyor. Bunların arasında laboratuvarda yapay elmas üreten, anne sütünü zehirli kimyasallardan arındıran, yapay zeka ile risk tahmini yapan, sahte ilaçların tespitini sağlayan, akciğer kanserinin üç boyutlu navigasyon yöntemiyle teşhisini kolaylaştıran çalışmaları yürüten gruplar da burada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

Kaynak: AA