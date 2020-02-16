Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılışında konuşuyor
Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor" dedi.
16.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12
Teknopark-İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com