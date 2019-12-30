Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu.

30.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:04

Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nde konuştu. (2)

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul...
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