: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla...

10.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:03

Salondaki katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"

Kaynak: AA

Haber Videosu