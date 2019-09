Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da

21.09.2019 12:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatarak, bu stratejinin milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandığını söyledi.

Teknolojik dönüşüm sürecinde, yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "Bu yola, bunun için çıktık. Pazar değil, üretici olmak... Bu aşkla yürüyoruz. Bunun için katma değerli üretim öncülüğünde, küresel rekabet gücümüzü arttıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik teknolojilerde inşallah atılım sağlayacağız. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi, teknoloji ve yenilikçilik anlayışıyla yazacak ve gençlerimize daha nitelikli iş imkanları oluşturacağız." diye konuştu.

Erdoğan, bugün burada ortaokul, lise, üniversite takımları ile profesyonelliğin ayrı ayrı geliştiği ve yarıştığı her etkinliği, adeta milli teknoloji hamlesinin yeni bir ayak sesi olarak gördüğünü anlattı.

Binler ve on binlerin hava ve kara araçları sergilerini dolaştığını, gösteriler gibi ilave etkinliklerle TEKNOFEST'in adeta bir teknoloji şöleni havasında geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Burada kalbine teknoloji ve havacılık sevgisi aşıladığı her bir evladımız, geleceğimize yakılmış birer ışık olacaktır. Önümüzdeki yıl çok daha büyük katılımlı çok daha yüksek nitelikli çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum." dedi.

Salı gününden bu yana TEKNOFEST'e gelenlerin sayısının 500 bini aştığını aktaran Erdoğan, "Yani bu ne demektir? Geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle, yarın hedef artık bir milyona ulaşmak. Bunu başarmak suretiyle gençlerimize, gençliğimize teknolojiyi yerli ve milli olarak sevdirmek en büyük aşkımızdır. En büyük hedefimizdir. Bu millet bunu başaracak. Bu gençlik bunu başaracak. Artık biz, kendimize yeteceğiz, buna alışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki TEKNOFEST'in açılışında da ifade etmiştim. Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler." diye konuştu.

"Geri kalmışlık zincirlerini birer birer parçaladık"

Merhum sanatçı Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı" şarkısının dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de tulumları giydik. Bize de 'Siz geri kalmış bir ülkesiniz, geri kalmış bir milletsiniz. Öyle kalın.' dediler. Geçmişte birçok devlet adamı bu kısır döngüyü kırmak için gayret göstermiş. Kimileri bir parça yol da almıştır ama maalesef 17 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda Türkiye hala geri kalmışlık zinciriyle bağlanmış bir haldeydi. Öncelikle 81 vilayetimizin altyapı sorunlarını çözerek, milletimizi özlemini çektiği hizmetlere kavuşturmak için kolları sıvadık. Bunun yanında vesayetle çetin bir mücadeleye girişerek, demokrasimizi güçlendirdik, milli iradenin üstünlüğünü tahkim ettik.

Aynı şekilde ekonomimizi uluslararası rekabete uygun şekilde reforme ederek, üretimin, istihdamın, ihracatın, rekabetin elbette büyümenin ve teknolojinin gelişmesini sağladık. Böylece mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer parçaladık."

Bu mücadelenin öyle kolay geçmediğini, önlerine her türlü engelin çıkartıldığını, her türlü tuzak kurulduğunu, her türlü oyunun oynandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar, yeri geldi terör örgütleriyle ülkemizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak, milletimizin fertlerini birbirine düşman etmek için uğraştılar. Hatta yeri geldi emniyet, yargı teşkilatı, yeri geldi ordu içindeki bir çete vasıtasıyla darbe girişiminde bulundular. Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz, milletimizle birlikte bu saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Ne dedik? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik ve yürüdük.

Bugün Türkiye, eğitimden sağlığa her alanda güçlü altyapıya sahiptir. Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, hala güçlü bir şekilde ayakta olan bir ekonomimiz var. Dış politikada bölgemizde ve küresel düzeyde etkin bir güç durumundayız. Demokrasimizi, dünyaya örnek olacak bir işleyişle dimdik ayakta tuttuk. Böylece sadece kendimize yeni ve parlak bir gelecek inşa etmekle kalmadık. Aynı zamanda gözünü ve yüreğini bize yöneltmiş yüzlerce milyon kardeşimize de umut verdik, mücadele azmi aşıladık."

(Sürecek)

Kaynak: AA