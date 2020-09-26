Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (2)
26.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın roketlerin üzerini imzalaması Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın roketlerin üzerini imzalaması
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle görüntülü olarak konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları gezmesi
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı