Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (2)

26.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın roketlerin üzerini imzalaması Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın roketlerin üzerini imzalaması

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle görüntülü olarak konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları gezmesi

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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