Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (1)
26.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stantları ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışlarda birinci gelen gençlerle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin ödülünün üzerini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stantları ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışlarda birinci gelen gençlerle sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin ödülünün üzerini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin roketlerinin üzerini imzalaması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk