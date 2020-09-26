Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (1)

26.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stantları ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışlarda birinci gelen gençlerle sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin ödülünün üzerini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fuar alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stantları ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışlarda birinci gelen gençlerle sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin ödülünün üzerini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerin roketlerinin üzerini imzalaması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Teknofest 2020' etkinliğine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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