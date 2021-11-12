Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile sohbet etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile sohbet etti

AA - Haberler | Güncel

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere İstanbul'a gelen Türk Konseyi'ne üye ülkelerin liderleri ve heyetler, tekneyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"

 Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının resmi açılışını yaptı

AA - Son Dakika Haberleri

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