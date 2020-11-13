Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

13.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Aziz Yıldırım ile bir süre görüştü.

Buradan Süleymanpaşa Belediyesine geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Namık Kemal Stadyumu'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

İlgili Haberler

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti
Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa zaferini tebrik etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar İlham Aliyev Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Birce Akalay Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Ozan Tufan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 15:42:26. #1.14#
title