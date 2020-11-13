Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti
13.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Aziz Yıldırım ile bir süre görüştü.
Buradan Süleymanpaşa Belediyesine geçen Erdoğan, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Namık Kemal Stadyumu'na hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran