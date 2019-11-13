Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

13.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı , 'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'a birer tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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