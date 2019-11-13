Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

13.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a birer tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA