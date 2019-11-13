Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

13.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

, 'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı 'a tebrik mesajı göndermiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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