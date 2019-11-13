Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

13.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tebrik mesajı göndermiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA