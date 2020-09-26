Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi
26.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerin hediyelerini sunması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerin hediyelerini sunması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk