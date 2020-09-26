Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi

26.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerin hediyelerini sunması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğrencilerin hediyelerini sunması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKFONEST'te dereceye giren takımlara ödüllerini verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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