Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekerlekli Sandalye İsteyen Genç Basketbolcu İçin Talimat Verdi

Yıllar önce ayaklarını kaybeden ve sosyal medyadan tekerlekli sandalye sponsoru arayan genç basketbolcu Ebru Akıcı'nın isteği yerine getiriliyor.

Saatler içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüntülenen mesajına destek yağarken, sorunun çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya devreye girdi. Ebru Akıcı'yla irtibata geçen Yerlikaya, isteklerinin yerine getirileceğini iletti.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Bu gelişmenini ardından Akıcı Twitter hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Akıcı mesajında, ''Merhaba Arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Sayın Hamza Yerlikaya benimle irtibata geçtiler. Spor Bakanlığı genel müdürlüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konuyu takibe aldılar. Ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.