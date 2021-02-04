Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"

04.02.2021 14:54 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:00

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)

Erdoğan: "Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır."

Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar."

Erdoğan: "Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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