Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz."