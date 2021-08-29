Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli... - Haberler
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