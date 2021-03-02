Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve...

02.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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