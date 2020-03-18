Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA