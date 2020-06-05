Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
05.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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