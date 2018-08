Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan:

" Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz. Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz"

"Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür"

" Mahalli seçimlerde de ölçümüz bu olacaktır hedefimiz 2019 Mart'ında yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır. Demokrasi gibi katılmanın da yerelden başladığını biliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz. Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde konuştu. Erdoğan, "Yaşadığımız tüm badireler karşısında asla geri adım atmadık atmayacağız. Bölgemizde yaşanan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına almaması için kendi kabuğumuza çekilmek yerine sorunların üzerine gitmeyi tercih ettik. Savunma yok taarruz. Milletimizin birliğini vatanımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin bekasını tehdit eden her mesele karşısında aktif bir politika ortaya koyuyoruz. Bu politikanın en somut örneklerini Suriye ve Irak'ta yaşadık. Ülkemize taşınmaya çalışılan sorunları kendi yerinde ve kendi mecrasında çözmeye çalıştık. Yakında bu doğrultuda yeni ve çok önemli adımlar atıyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşularımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

"En küçük bir aksaklığa, gerilemeye tutarsızlığa meydan vermeden ülkemize büyütmeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Bu süreçte sadece güvenlik politikalarıyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin yönetim sistemini değiştirerek asıl büyük ve kalıcı atılımı gerçekleştirdik. Mecliste kabul ve 16 Nisan'da milletimiz tarafından tasdik edilen anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin altyapısını oluşturduk. Karar alma ve uygulama süreçlerini hızlandıracak Türkiye'nin hedef yerine ulaşmasını kolaylaştıracak yeni yönetim sistemimiz 24 Haziran seçimleri ile birlikte yürürlüğe girdi. Dün 100 günlük icraat programını bakan arkadaşlarımla beraber milletimize ve tüm dünyaya açıkladım. Toplamda 400 projeden oluşan bu programın uygulamasını adım adım takip edeceğiz Orta vadeli planın hazırlıklarını da Ağustos ayında 2019-2023 yıllarına ilişkin stratejik planın hazırlıklarını da Kasım ayı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Böylece milletimize söz verdiğimiz şekilde Türkiye'yi adım adım 2023 hedeflerine taşıyacak yol haritamızı belirlemiş oluyoruz. Bütün planların projelerin uygulamaların takibini Cumhurbaşkanlığında yaparak en küçük bir aksaklığa, gerilemeye tutarsızlığa meydan vermeden ülkemize büyütmeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir"

"Türkiye tüm devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla, kurumlarla ilişkilerini kazan-kazan anlayışı doğrultusunda sürdürmeyi ilke edinmiş bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Sorunların çözüm yolunun krizleri tırmandırmaktan değil diplomasiden geçtiği inancıyla diyalog mekanizmalarını ön plana çıkartıyoruz. Bunun içinde önümüze çıkartılan sıkıntılar karşısında stratejik bir sabırla yolumuza devam etmenin gayreti içerisinde olacağız. Geçtiğimiz 5 yılda kimi Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik haksız ve art niyetli politikaları karşısında böyle davrandık. Seçim dönemlerinde şansımıza ve arkadaşlarımıza karşı sergilenen saygısız tavırlarla Avrupa Birliği kendi değerlerini adeta kendi elleriyle yıktı. Avrupa mülteci krizinden Serbest Dolaşım Anlaşmasına ırkçı ve ayrımcı akımların cesaretlendirilmesinden ticari ve bu noktadaki tutarsızlıklara kadar her konuda sınıfta kaldı. Türkiye'yi ve temsil ettiğimiz değerleri kendi iç politikalarının malzemesi haline dönüştürenler nasıl bir felaketin kapısını açtıklarını yakında anlayacaklardır. FETÖ meselesi ve Suriye politikası başta olmak üzere ülkemizin üzerine titrediği konuların Amerika tarafından hiçe sayıldığını görüyoruz. Amerika'nın çok basit bazı meseleleri bu derece büyütmesini bu arada sapla samanı karıştırmasını da üzüntüyle takip ediyoruz tekrar ediyorum tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi Amerikan sisteminin inceliklerini bilmemekle suçlayanlar bu milletin tarihinden ve kültüründen bir haber oldukları anlaşılıyor.Biz bu tür baskılara asla boyun eğmedik, eğmeyiz. Türkiye Avrupa'nın olduğu gibi Amerika'nın da iç politika malzemesi yapılamaz. Avrupa'nın yaptığı hataları tekrarlamak Amerika'ya bir şey kazandırmaz. Türkiye'nin müttefiklik ve stratejik ortaklık gücü bu ülkenin iç politika hesaplarının kavgalarının çok ötesinde ve üzerinde bir öneme sahiptir. Biz kaybet kaybet oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyuta taşınması her iki tarafa da zarar verecek yanlış bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her yerde ve her zaman kazan kazan politikalarından yanayız. Amerika ile bunun için önümüzde gerekli imkanlar var ihtiyacımız olan zeminde mevcuttur. Üzüm yemek için her türlü işbirliğine varız ama derdi bağcı dövmek olanlara da bu fırsatı asla vermeyiz, veremeyiz. Burası 2 bin 200 yılı aşan bir devlet geleneğine hafızasına sahip bir millettir. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar çok yanılırlar. Hızır aleyhisselamdan komşusunun iki gözünün kör olması için kendi bir gözünü kör etmesini isteyen kişinin sefaletine, acizliğine, akıl ve vicdan tutulmasına biz düşmeyiz. Tarihimiz boyunca olduğu gibi son 16 yılda da yüzleştiğimiz her türlü sorunu bu ülkeden bu prensipten taviz vermediğimiz için başarıyla atlattık. Bugün de ülkemizin karşı karşıya bulunduğu meselelere bu anlayışla yaklaşıyoruz. Ne Amerika yönetimiyle ne de diğer ülkelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir sorunumuz olmadığını düşünüyorum. Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri o fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklıselime döneceklerini ümit ediyoruz. Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum."

"Mahalli seçimlerde de ölçümüz bu olacaktır hedefimiz 2019 Mart'ında yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır"

Yaklaşık 16 yıl önce 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından devraldıkları Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini anlattığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi artık önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüyebilmesini sağlayacak olan yine biziz. AK Parti kadrolarıdır. Türkiye'yi yine sizlerle birlikte yükseltecek büyütecek güçlendireceğiz. Sizlerin her birini milletimizin önünde yürüyecek bir öncü birer lider adayı olarak görüyorum. Bu kutlu yolda yürümeye talip olmanın bir bedeli vardır. Öncelikle kendimizi iyi yetiştireceğiz. Tarihimizi kültürümüzü medeniyetimizi kendi dönemimizde yaptıklarımızı ve hedeflerimizi bilmeyen bir AK Parti'linin bırakınız milletimize kendine dahi hayrı dokunmaz. Bunun için gerek kadın kollarımız da gerek diğer teşkilatlarımız da görev alan arkadaşlarımızın hızlı bir şekilde kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Büyük kongremizi 18 Ağustos'ta yapıyoruz. Ardından da hiç ara vermeden mahalli seçimlerin hazırlıklarına başlıyoruz. 2014'ten bu yana yaşadığımız genel, yerel tüm seçimlerin halk oylamaları sonuçları bizim için önemli bir kriterdir. AK Parti'nin millete tepeden bakan değil milletle birlikte olan halka hizmet etmek için gece gündüz çalışan kadrolara ihtiyacı var. Mahalli seçimlerde de ölçümüz bu olacaktır hedefimiz 2019 Mart'ında yüzde 50 oy oranına ulaşmaktır. Buna hazır mıyız? Demokrasi gibi katılmanın da yerelden başladığını biliyoruz. Ülkemizin geldiği noktada artık sosyal politikalardan temel hizmetlere kadar her alanda mahalli idarelerimize çok önemli görevler düşüyor. Yereldeki her eksiklik ve aksaklık doğrudan vatandaşımızın hayatına yansıdığı için böyle bir olumsuzluğun ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu anlayışla gerek bugün belirlenecek kadın kolları yönetimimiz, gençlik kolları yönetimimiz ve gerekse 18 Ağustos'ta seçilecek yeni genel merkez organlarımızla seferberlik ruhuyla bir çalışma içine gireceğiz" şeklinde konuştu.