Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sezonu geçmekte olan soğan ve patates üreticilerine verilen müjdeyi hatırlatan Erdoğan, "Patates ve soğanları TMO aracılığıyla satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hibeye başladık. Önemli üretim merkezleri olan Niğde Eskişehir ve Ankara'da amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Aynı şekilde Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerinin yaşadığını sıkıntıları da yine TMO ofisinin başladığı alımlarla çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdim"

Gençlerin istihdamı konusunda yeni adımlar atılacağını bildiren Erdoğan, "Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle bir araya geldik. Millet Kütüphanesi'nde geçlerimizle birlikteydik. Sohbetimizin başlıklarından biri gençlerimizin istihdamı konusunda yaptıklarımız ve daha neler yapabileceğimizdi Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede dilediği seviyeye kadar eğitim alma imkanına sahiptir. Geçmişte çok büyük sorun kaynağı olan bu safhayı aştığımıza göre artık tüm dikkatimizi ve enerjimizi gençlerimizi bugünün ve geleceğin dünyasında karşılığı olan alanlara yöneltmeye verebiliriz. Bugünkü toplantımızda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde vesaire oralardaki bütün işverenlerle çok daha yakın, sıcak irtibata geçip gençlerimizin üniversiteyi bitirdikten sonra değil üniversite bitmeden, staj döneminden başlamak üzere istihdamının sağlanmasını, kendilerine talimat olarak verdim" diye konuştu.

"İstihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı getirdik"

Gençlerin eğitim kurumlarında aldıkları altyapı üzerine kendi gayretleri ile ilave edecekleri kabiliyetlerle kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Kamudaki sınırlı istihdam yerine özel sektördeki çok daha geniş çalışma alanlarına yönelen gençlerimize verdiğimiz destekleri artıyoruz. Başlattığımız bir proje ile belirli şartlara sahip özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı getirdik. Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler içinde genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve spor Bakanlığımız bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir" ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları ve gazilerin istihdamının en son yapılan 333 atama ile toplamda 45 binin üzerine çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, iş hayatında giderek daha etkin hale gelen kadınlara verilen desteklerin artırılarak sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, "Türkiye'yi hizmet ve eser siyaseti ile nice badirelerin üstesinden gelerek hamdolsun bu günlere ulaştırdık. Salgının yol açtığı sıkıntıları çözecek olan da ülkemizi salgın sonrasında şekillenecek, küresel siyasi ve ekonomik sistemde hak ettiği yere çıkartacak olanda yine biziz. Milletimizin moralini bozmaya, içini karatmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı gibi yol açacağı karmaşa da hepimize ilave yükler getirecektir" açıklamasında bulundu.

"Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz"

Türkiye'nin salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttüğünü, alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltma konusunda da dünyadaki en başarılı örnek ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekti. Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere hala yaygın şekilde süren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlananın gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Her fırsat bulduğumuzda tedbirleri gevşeterek normalleşeme sürecini başlatıyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını genişleterek bu rakamı hızla artırmak için tüm kapıları zorluyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz. Ülkemizdeki tabloyu yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere dünyadaki genel gidişatın gerisine düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde salgının önümüze getirdiği fırsatları yeteri kadar değerlendirememe riski ile karlı karşıya kalabiliriz" dedi.

"Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek bile bu gidişata seyirci kalamazdık"

" Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yöneltti" diyen Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek bile bu gidişata seyirci kalamazdık. Geçtiğimiz kabine toplantımızda çoğu Ramazan ayı ile başlayacak bir dizi tedbirin kamu oyuyla paylaşmıştık. Bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız, ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız, bu iki haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum" dedi

Aşı sırası gelen vatandaşlara bu imkanı değerlendirmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisinin gözlemlerle, rakamlarla tespit edildiğini söyledi. Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde alınacak tedbirlere ilişkin konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam saat 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlanmasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir."

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınırlar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerin uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdüreceğini aktaran Erdoğan, yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu vb. mekanların faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara vereceğini duyurdu.

Lokanta ve vb. işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti ile çalışmalarını yürüteceğini söyleyen Erdoğan, düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul vb. bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamının bayram sonrasına kadar ertelendiğini açıkladı. Erdoğan, "Oteller, sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve vb. hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar vb. organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konu ile ilgili diğer ayrıntılar içişleri Bakanlığımızca yayınlanacak genelge ile duyurulacak. Uygulama yarın akşam saati itibari ile başlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı