Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

24.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi nedeniyle gelen tebrik telefonlarını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi nedeniyle gelen tebrik telefonlarını kabul etti. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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