Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

29.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'daki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarının uygulandığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri elini göğsüne götürerek kabul etti. Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organları başkanları, Meclis Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri, askeri ile sivil erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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