Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına...

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tcmb'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir."

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AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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