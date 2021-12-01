Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Tcmb'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir."
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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