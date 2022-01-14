CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  TCG UFUK GEMİSİNİN HİZMETE ALIM TÖRENİNE KATILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve kurulan oyunları bozan bir ülke haline geldi. Türkiye gizli açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle test ve eğitim gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.

"25 ÜLKEYE 180 ADET DENİZ PLATFORMU İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"HEDEFİMİZ, SAVUNMA SANAYİNDE TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE'DİR"

"BU YOLDA KAT ETMEMİZ GEREKEN MESAFELER OLDUĞUNUN DA BİLİNCİNDEYİZ"

TCG UFUK HAKKINDA

Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü. Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi. Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) bugün İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. 99.5 metre uzunluğunda, 14.5 metre genişliğindeki gemide yer alan görev Sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu Aselsan tarafından yapıldı. HAVELSAN, ADVENT savaş yönetim sistemi, gemi veri dağıtım sistemi, gemi entegre bilgi sistemi, CCTV sistemi, mesaj işletim sistemini yaptı. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği UFUK Gemisinin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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