Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı