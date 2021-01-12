Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

12.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan'ın, Şentop ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. TBMM'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mike Pence Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Kanye West Ivana Sert Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Fatih Terim Samet Aybaba Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Twitter Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 19:07:14. #1.14#
title