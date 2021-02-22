Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften...
22.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ