Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften...

22.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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