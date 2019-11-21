21.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir."

Kaynak: AA