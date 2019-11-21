Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz.

21.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir."

Kaynak: AA
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