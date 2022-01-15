Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tatlısu siyasetçilerini cahillikleriyle baş başa bırakıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Söke ilçesindeki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye 'domates ithalatçısı' demek, 'saman ithalatçısı' yaftası vurmak; cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlısu siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi açılış gerçekleştirmek ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Aydın'da, ilk olarak Söke'deki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Hava yoluyla geldiği Söke'deki açılışta hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim tesisi olan bu devasa yatırımı ülkemize kazandıran, Kipaş Holding ile projeye destek veren diğer kurumlarımızı tebrik ediyorum. Aydın Söke OSB'de faaliyete geçen bu tesis, kağıt alanında ülkemizin, büyük bir ihtiyacını giderecek ve cari açığımızın azaltılmasına önemli katkılar sunacaktır. 2 etaptan oluşan bu yatırımın açılışını yaptığımız ilk etabı tamamlandı ve deneme üretimi başladı. Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım tutarı olan ilk etapta 800 kişi istihdam edilecek. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis, ayrıca 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz, böylece toplamda 450 milyon dolarlık cari açığımızın kapanmasına katkı verecektir. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesisimizin ikinci etap yatırımı da hızla devam ediyor. Yıl sonu itibarıyla biteceğini tahmin ediyoruz. Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik bir istihdam sağlanacak ve toplamda bin 400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek" diye konuştu.