Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne katıldı
Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye...
06.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:09
Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması
Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (6)
Kaynak: AA