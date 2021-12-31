Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz."

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