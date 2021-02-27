Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize...
27.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel