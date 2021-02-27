Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize...

27.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin sembolü olduğunu biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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