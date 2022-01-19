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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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