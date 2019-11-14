Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.

14.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz."

Kaynak: AA
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