Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir."
18.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu