Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir."

18.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktık, bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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