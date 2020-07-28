Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi eserleri koruma noktasında batılı hiçbir devletin bizi eleştirmeye... Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2.

Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.

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Erdoğan: "Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz."

Erdoğan: "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) Bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA