Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olmayan yoktur"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.
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Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur."
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olmayan yoktur"