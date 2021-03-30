Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Mustafa Duman atandı. Atamanın, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtidi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Karakan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla görevden alındı. Karakan'ın görevden alınmasıyla boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı. 

Makine ve Kimya Endüstirisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Durmuş Ali Keskinkılıç atandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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