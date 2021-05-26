Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 ay ödemesiz dönem

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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