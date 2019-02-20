Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim Satışlar) Fiyatlar Yarı Yarıya İndi, Daha da Aşağı İniyor, İnecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tanzim satışlar) Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz."

Kaynak: AA